WRC Monte-Carlo : Bagarre Evans - Ogier en tête, Neuville cinquième à une minute

La Hyundai i20 Coupé WRC de Thierry Neuville - © Romain Thuillier - Hyundai Motorsport

ES7: Chalancon > Gumiane 2 (21.62 km) - Le résumé de la spéciale - 22/01/2021 Place, déjà, à la dernière spéciale de cette journée qui a débuté à 6H du matin. Sur des routes désormais bien plus sales, Sébastien Ogier évite les embûches et frappe fort en terminant en 14:09.8. Le Champion du Monde reprend 16.0 secondes au leader, son coéquipier Elfyn Evans, et se rapproche à 7.4 secondes au général ! Ott Tanak se montre lui... 20.9 secondes plus lent que Sébastien Ogier et rétrograde à la troisième place du classement, à 25.3 secondes du Gallois. Thierry Neuville signe le deuxième temps provisoire en 14:23.8, 14.0 secondes derrière Sébastien Ogier. "Très bonne spéciale pour nous, Martijn a fait un boulot incroyable, et j'étais en confiance. Toujours pas mis de gros gaz, nous restons prudents." Mais dans la foulée, Kalle Rovanpera fait bien mieux (14:14.4) et s'empare de la quatrième place de Thierry Neuville avec 6.0 secondes d'avance sur le Belge.