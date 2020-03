WRC Mexique : Ogier en tête, Neuville troisième à 10.3 secondes (LIVE commenté 22h45)

Le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) occupe la tête du Rallye du Mexique, troisième épreuve du Championnat du Monde des Rallyes, au terme des quatre spéciales disputées ce vendredi matin. Son rival belge Thierry Neuville, bien que handicapé par le balayage, occupe la troisième place du général, à 10.3 secondes.

Thierry Neuville, leader de l'épreuve jeudi soir après avoir signé le meilleur temps dans les deux spéciales disputées de nuit à Guanajuato en ouverture de ce Rallye du Mexique, a parfaitement réussi à limiter la casse et à éviter les embûches malgré quelques petits soucis (perte de pièces aérodynamiques, pare-brise fissuré...).

Le vice-Champion du Monde occupe la troisième place du général, à 10.3 secondes de Sébastien Ogier, et à seulement six dixièmes de seconde du Finlandais Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC), deuxième.

Le Finlandais Esapekka Lappi (Ford Fiesta WRC) est quatrième à 16.6 secondes, et le leader du Championnat du Monde, le Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC), cinquième à 19.1 secondes.

La matinée a tourné au vinaigre pour les deux coéquipiers de Thierry Neuville chez Hyundai Motorsport : dès la première spéciale de la matinée, l'Espagnol Dani Sordo a été victime de problèmes de radiateur et a dû s'arrêter pour réparer. Résultat : plus de cinq minutes perdues.

L'Estonien Ott Tanak, impérial dans cette même spéciale, a ensuite abandonné plus de 45 secondes dans la suivante après avoir endommagé l'arrière de sa Hyundai. Le Champion du Monde en titre, septième du général, reste toutefois en course pour la victoire finale, puisqu'il ne compte "que" 38.6 secondes de retard sur Sébastien Ogier et pourra encore bénéficier d'une meilleure position dans l'ordre de départ que ses adversaires cet après-midi.

Ce vendredi après-midi, six spéciales, pour un total de 67.77 kilomètres à disputer contre le chrono, figurent encore au menu des équipages de ce Rallye du Mexique.

Lire aussi >> Chez Hyundai : "Personne ne parle de technique chez nous, tu as enfin compris !"

Lire aussi >> WRC Mexique : Deux meilleurs temps pour Neuville, leader et Roi de Guanajuato

Lire aussi >> Embarquez dans la Hyundai de Thierry Neuville sur la terre mexicaine