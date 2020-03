Thierry Neuville abandonne - WRC - Rallye du Mexique - 14/03/2020 Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) a, lui, dû renoncer à la suite de problèmes mécaniques. "Pour le moment, je n’en sais pas plus sur les problèmes rencontrés. A la fin, on était sans batterie et la voiture s’est arrêtée soudainement. On avait déjà eu une alarme auparavant donc on se doutait qu’il y avait un petit souci avec l’alternateur ou quelque chose comme ça. La voiture s’est coupée d’un coup. C’est la déception qui prime. Je pense toutefois qu’on a fait le travail dès la première spéciale. On a attaqué, on a fait trois meilleurs temps. Malgré une position sur la route qui n’était pas optimale, on était en lutte pour la victoire. On repartira samedi pour essayer d’aller chercher des points dans la Power Stage et pour le classement des constructeurs", a indiqué Thierry Neuville à notre micro.