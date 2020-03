WRC Mexique : Deux meilleurs temps pour Neuville, leader et Roi de Guanajuato

Le Belge Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) occupe la tête du Rallye du Mexique, troisième épreuve du Championnat du Monde des Rallyes, au terme des deux spéciales disputées jeudi soir.

Les deux courtes spéciales (Street Stage GTO 1 et 2) de 1.12 kilomètre programmées de nuit sur les pavés de Guanajuato ont toutes les deux été remportées par Thierry Neuville, très à l'aise dans ces conditions peu représentatives du tracé mexicain.

"J'ai toujours été rapide ici et je sais que ce week-end, chaque seconde comptera, a analysé Thierry Neuville après ses deux meilleurs temps. Nous serons désavantagés à cause du balayage, je vais donc y aller à fond du premier au dernier mètre. Et le départ ici, dans cette ambiance, j'adore !"

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) compte ce jeudi soir 1.1 seconde d'avance sur le leader du Championnat du Monde, le Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC), deuxième. L'Estonien Ott Tanak (Hyundai i20 Coupé WRC) est troisième à 1.9 seconde de son coéquipier belge, juste devant le Finlandais Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC), quatrième à 2.0 secondes. Le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) pointe à la sixième place, à 2.5 secondes.

Vendredi, dix spéciales, pour un total de 132.86 kilomètres à disputer contre le chrono, figureront au menu des équipages lors de la première "véritable" journée de l'épreuve.

Lire aussi >> Chez Hyundai : "Personne ne parle de technique chez nous, tu as enfin compris !"