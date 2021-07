Vendredi soir, au terme de la première journée du Rallye d'Estonie, septième manche de la saison WRC, c'est Kalle Rovanpera (Toyota) qui occupe la tête. Le Finlandais emmène la meute devant Craig Breen (Hyundai) et Thierry Neuville (Hyundai).

"La vie d'un copilote en Estonie, je vais la résumer en trois mots : chouette, vite... et ça fait un peu mal quand même. Il y a en effet beaucoup de jumps et il est difficile de voir à quelle vitesse ça passe durant les reconnaissances. On passe parfois très vite. Souvent, c'est trop vite donc ça tape très fort dans la voiture. C'est le corps qui absorbe l'atterrissage. Je m'entraine pour faire jouer les abdominaux, mais ça reste dur, surtout la nuque. Ma tête bouge un peu, ça tape parfois sur les côtés du siège. La vitesse, par contre, c'est très agréable, on prend beaucoup de plaisir. Je me sens à l'aise dans la voiture avec Thierry. Je suis impressionné par la vitesse atteinte dans certains virages. On utilise chaque centimètre du parcours", énumère Martijn Wydaeghe.

Et le copilote de Neuville d'ajouter : "L'objectif du jour, c'était de rester devant Ogier. On verra samedi et dimanche... On veut aller le plus loin possible. Rovanpera et Breen vont très vite. Pour nous, ce n'était pas faisable aujourd'hui vu notre position sur la route."