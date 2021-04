WRC : Le Rallye de Finlande repoussé de fin juillet à fin septembre

Rallye de Finlande 2019 : Victoire d'Ott Tanak - WRC - Rallye de Finlande 2019 - 05/08/2019 Ott Tanak, leader du championnat du monde, a brillé durant le rallye de Finlande, neuvième manche de la saison WRC, ce dimanche après-midi. Ouvreur vendredi, il s’est installé dans le peloton de tête et a finalement émergé face à ses équipiers Jari-Matti Latvala (crevaison) et Kris Meeke (suspension arrachée). L’Estonien de chez Toyota s’est imposé devant Esapekka Lappi (+25.6 sec) et Latvala (+33.2 sec). La quatrième position aussi a été disputée et est revenue à Andreas Mikkelsen (+53.4 sec). Le pilote Hyundai est parvenu à résister aux attaques de Sébastien Ogier, 5e (+56.1 sec). Un peu en difficulté durant la première journée, Thierry Neuville a dû se contenter d’un rôle plus discret et a bouclé l’épreuve finlandaise au 6e rang (+1:32.4), avec toutefois une belle deuxième place dans la Power Stage derrière Tanak. Craig Breen, équipier du pilote belge, qui a écouté les consignes d’équipe dimanche, est 7e (+1:38.2).