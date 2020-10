WRC : le rallye d'Ypres annulé, le championnat se jouera à Monza

Rallye de Sardaigne 2020 : Victoire de Dani Sordo - WRC - Rallye de Sardaigne 2020 - 11/10/2020 Le Rallye de Sardaigne, la sixième manche de la saison 2020 en WRC, se tenait ce week-end. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'épreuve a été particulièrement haletante. La victoire finale est revenue à Dani Sordo (Hyundai), vainqueur sur le tracé sarde l'an dernier déjà, impressionnant en première partie de parcours. Il a devancé Thierry Neuville (Hyundai, +5.1 secondes) et Sébastien Ogier (Toyota, +6.1 secondes), deux pilotes qui se sont bagarrés durant deux journées complètes. Un duel absolument passionnant entre le Belge et le sextuple champion du monde. Le top 5 de l'épreuve a été complété par Elfyn Evans (Toyota) et Teemu Suninen (Ford). Ott Tanak (Hyundai), en grosse galère durant la première journée, a terminé sixième. Au championnat du monde, Evans reste leader (111 unités), devant Ogier (97), Neuville (87) et Tanak (83). Il reste deux manches du championnat à disputer : à Ypres (19-22 novembre) et à Monza (4-6 décembre).