WRC, le bilan 2020 de Thierry Neuville : "On a manqué de constance..."

Le Français Sébastien Ogier (Toyota) a décroché un septième titre de champion du monde des rallyes en remportant dimanche le Rallye de Monza, septième et dernière manche de la saison en championnat du monde (WRC). Le natif de Gap a conclu l'épreuve italienne notamment après les abandons d'Elfyn Evans, leader du championnat, et de Thierry Neuville.

"C'est difficile de dire si le plus fort a gagné cette année. C'est tout de même Ogier qui a mérité le titre, surtout après la course de ce week-end. On a tous connu des soucis, techniques ou des erreurs de notre part, durant la saison. Evans a juste commis une faute ce samedi, ça a chamboulé le classement final. Du côté des écuries, Hyundai a réalisé beaucoup de podiums durant les dernières courses, souvent avec deux voitures. On était fort je pense. Je constate qu'on a aussi rencontré le plus grand nombre de soucis avec des pertes de points. Personnellement, ça a été une saison particulière. Il y a eu des hauts et des bas, clairement. On a été empêché de ramener la victoire en Turquie et en Sardaigne, avec des soucis électroniques notamment. Ce sont des précieux points qui nous manquent. Ce week-end, je n'ai pas assuré, je n'ai pas fait le travail. On a aussi connu un souci de moteur, nous empêchant de repartir. L'objectif principal, le titre des constructeurs, a été rempli grâce à la collaboration avec les autres équipages", a précisé le Belge à notre micro au terme de la manche à Monza.

Et que répond notre compatriote à ceux qui disent qu'il ne sera jamais champion du monde ? "Chacun son jugement. Je suis en WRC depuis de nombreuses années, je sais qu'on donne chaque fois le maximum. On est là car le rallye a toujours été une passion pour moi. Je continue de faire tout ce que je peux pour être champion. On sait que le titre des constructeurs prend de plus en plus d'importance pour les teams car c'est ce qui leur permet de prolonger leur engagement dans la discipline. Cette année, c'est vrai qu'on a manqué de constance, notamment à cause des soucis et de l'écart de trajectoire en Estonie. J'assume ma responsabilité ce week-end même si l'abandon final n'est pas lié à la touchette avec le bloc en béton. Ce sont des circonstances de course. Le rallye reste un sport extrême, mais je me régale malgré tout à chaque fois derrière le volant de ma voiture. L'équipe est contente avec nos prestations, c'est ça le principal", explique-t-il.

Pas vraiment le temps de gamberger ou de réfléchir à cette saison très longtemps. Dans trois jours, Neuville effectuera déjà des tests en vue du Monte-Carlo 2021, qui se tiendra dans six semaines. Des préparations à l'usine et en amont afin de préparer la nouvelle saison, une nouvelle occasion pour le Belge de réaliser son rêve.