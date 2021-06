Le Belge Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) occupe la tête du Safari Rally, sixième épreuve du Championnat du Mondes des Rallyes, au terme des six spéciales disputées vendredi.

Ce samedi, deux nouvelles boucles de trois spéciales, pour un total de 132.08 kilomètres à disputer contre le chrono, figurent au menu des équipages. Quatre de ces six spéciales sont à vivre en direct vidéo sur Auvio !

TN compte 18.8 secondes d'avance sur le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota Yaris WRC), deuxième, et 55.8 secondes d'avance sur son coéquipier estonien Ortt Tanak (Hyundai i20 Coupé WRC), troisième.

Auteur du meilleur temps dans trois des six spéciales disputées vendredi, Thierry Neuville a cru tout perdre dans le dernier secteur chronométré du jour, l'ES7, où deux crevaisons (une à l'avant gauche, une à l'arrière droit) et des problèmes de moteur lui ont coûté près d'une minute.

Mais son plus proche poursuivant, le Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota Yaris WRC), s'est lui retrouvé ensablé dans le fesh-fesh, comme on le voit parfois sur le Dakar. Presque du jamais vu sur un WRC ! La dépanneuse a dû intervenir pour libérer la Toyota, et le jeune Finlandais a été contraint à l'abandon.

Samedi 26 juin : Quatre spéciales à vivre en direct vidéo

ES9 Soysambu 1 (20.33 km - 8h08)

ES10 Sleeping Warrior 1 (31.04 km - 9h22)

ES12 Soysambu 2 (20.33 km - 14h08)

ES13 Sleeping Warrior 2 (31.04 km - 15h22)