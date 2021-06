Le Belge Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) a récupéré la tête du Safari Rally, sixième épreuve du Championnat du Mondes des Rallyes, au terme de la cinquième des six spéciales au programme de la journée disputée ce vendredi après-midi.

Auteur du meilleur temps dans les deux premières spéciales du jour et déjà leader entre l'ES2 et l'ES4, Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) a récidivé dans l'ES6 et compte à présent 10.0 secondes de retard sur le Finlandais Kalle Rovanpera, auteur du scratch dans les deux spéciales suivantes.

Troisième, l'Estonien Ott Tanak (Hyundai i20 Coupé WRC) pointe à 40.7 secondes, alors que le Japonais Katamoto Katsuta (Toyota Yaris WRC) est quatrième à 58.6 secondes.

Victime d'une fuite d'huile au niveau de son amortisseur arrière gauche en matinée, le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC), qui ouvre la route et balaie en raison de son statut de leader du Championnat du Monde, a réussi à reprendre un rythme normal après son passage à l'assistance, mais il accuse déjà un retard de plus de deux minutes (2:29.2) sur son rival belge à la sixième place du général.

Ce vendredi après-midi, une spéciale figure encore au menu des équipages rescapés.

Vendredi 25 juin : Encore une spéciale à vivre en direct vidéo cet après-midi

ES7 Oserian 2 (18.87 km - 14h55) → Le direct