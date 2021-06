WRC Kenya : Thierry Neuville brille sous la pluie et reste solide leader du Safari Rally

Le Belge Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) occupe solidement la tête du Safari Rally, sixième manche du Championnat du Mondes des Rallyes, au terme des six spéciales disputées ce samedi. Son avance en tête de l'épreuve est de 57.4 secondes sur le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota Yaris WRC).

La pluie, qui s'est invitée au Kenya au beau milieu de la dernière spéciale de la journée, a complètement redistribué les cartes : le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) en a profité pour faire la différence et se hisser à la troisième place du classement général, à plus d'une minute (1:15.5) de son rival belge.

Gêné par des problèmes de visibilité (de la buée sur le pare-brise), l'Estonien Ott Tanak (Hyundai i20 Coupé WRC) a été obligé de s'arrêter et a perdu près de deux minutes dans l'aventure. Le voilà quatrième du général à 2:21.2 de son coéquipier belge et loin du podium, alors qu'il luttait pour la deuxième place.

Thierry Neuville n'est plus qu'à cinq spéciales (et à 53.49 kilomètres) d'une première victoire cette saison (ce serait la toute première de son nouveau copilote Martijn Wydaeghe en Mondial !) et d'une belle opération dans l'optique de la lutte pour le titre mondial.

TN, qui n'a pas rencontré le moindre problème ce samedi mis à part la présence en spéciale de quelques zèbres qui l'ont fait ralentir (il a signé le scratch dans la première spéciale du jour avant de gérer sa course à la perfection), pourra, sauf catastrophe, se contenter de gérer son avance dimanche matin avant d'éventuellement mettre les gaz dans la Power Stage.

Sous la pluie, le pilote belge a pris quelques risques pour ne pas perdre trop de temps par rapport à ses adversaires, qui partaient plus tôt et bénéficiaient donc de meilleures conditions. ll a parfaitement limité la casse en ne perdant que 10.5 secondes sur Sébastien Ogier et en prenant 22.4 secondes à Takamoto Katsuta.

Alors que les rebondissements ont été nombreux tout au long de la journée vendredi, les équipages ont été bien plus épargnés par les sorties de route et les crevaisons ce samedi. Pas le moindre pneu crevé, pas le moindre abandon parmi les animateurs du Championnat du Monde en l'espace de six spéciales ! Seule la pluie, qui a gêné quelques concurrents dans la dernière spéciale du jour, a provoqué des rebondissements.

Dimanche, cinq spéciales figureront au menu des équipages lors de la dernière journée de ce Safari Rally, pour un total de 53,49 kilomètres à disputer contre le chrono. Trois de ces cinq spéciales seront à vivre en direct vidéo sur Auvio !