WRC Kenya : Ogier premier leader au Safari Rally, triplé Toyota, Neuville 5e

Le Safari Rally, sixième épreuve du Championnat du Mondes des Rallyes (WRC), débute ce jeudi en début d'après-midi avec une seule spéciale au programme. 4.84 kilomètres et un passage dans la super spéciale de Kasarani, un quartier de Nairobi, la capitale du pays.

Sébastien Ogier (Toyota) a réalisé le meilleur temps devant ses équipiers Kalle Rovanpera (+ 0.3 secondes) et Elfyn Evans (+ 0.7 secondes). On retrouve ensuite deux pilotes Hyundai : Ott Tanak (+ 2.5 secondes) et Thierry Neuville (+ 5.0 secondes).

►►► À lire aussi : Thierry Neuville et Sébastien Ogier prêts à vivre "une grande aventure"

Après cette mise en bouche, les choses sérieuses débuteront véritablement vendredi avec, au menu, deux boucles de trois spéciales. Les deux passages dans la spéciale de Kedong, la plus longue de l'épreuve (32.68 kilomètres), vaudront certainement le détour... Ils seront à vivre en direct vidéo sur Auvio !