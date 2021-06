Thierry Neuville, leader du Safari Rally, percute une pierre et abandonne - WRC Kenya - 27/06/2021 Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) occupe toujours la tête du Safari Rally, sixième épreuve du Championnat du Mondes des Rallyes, au terme de la première des cinq spéciales qu'il reste à disputer ce dimanche. Mais Thierry Neuville a percuté une grosse pierre en début de spéciale et a cassé l'amortisseur arrière droit de sa voiture. Il n'ira pas plus loin et est obligé d'abandonner !