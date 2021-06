Thierry Neuville cinquième de la première spéciale - WRC Kenya - 24/06/2021 Le Safari Rally, sixième épreuve du Championnat du Mondes des Rallyes (WRC), a débuté ce jeudi en début d'après-midi avec une seule spéciale au programme de la journée : 4.84 kilomètres et un passage dans la super spéciale de Kasarani, à proximité de Nairobi, la capitale du pays. Les concurrents se sont affrontés en duel, et à ce petit jeu, c'est Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) qui a réalisé le meilleur temps devant ses coéquipiers Kalle Rovanpera (+ 0.3 seconde) et Elfyn Evans (+ 0.7 seconde). On retrouve ensuite deux pilotes Hyundai : Ott Tanak (+ 2.5 secondes) et Thierry Neuville (+ 5.0 secondes).