WRC Kenya : l’image, la surprise, la déception, … 5 faits marquants

Le rallye est un sport terriblement exigeant qui se joue en équipe et à la fin … c’est Sébastien Ogier qui gagne. Comme souvent, le pilote français est passé à travers les embuches et a profité des soucis de ses concurrents au Kenya. Ogier signe sa 4ieme victoire de la saison et prend le large au championnat.

La Spéciale :

Dimanche matin, alors qu’il ne restait que 5 spéciales et une cinquantaine de kilomètres à parcourir contre le chrono, on se disait que les choses se présentaient plutôt bien pour Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe. L’équipage de la Hyundai numéro 11 dominait de belle façon la sixième épreuve du championnat, entre attaque et gestion sur un terrain difficile, le duo faisait une course parfaite et comptait pratiquement une minute d'avance sur le deuxième. Malheureusement, le chrono de Loldia, la 14ieme spéciale de l’épreuve va leur être fatal, amortisseur défaillant… Abandon, Thierry et Martijn ne méritaient pas ça. Ils comptent 56 points de retard sur Ogier à mi-saison, il faudra encore, sans doute, remettre à plus tard ce premier titre de champion du monde tant espéré.

La déception :

Mise sous pression depuis quelques rallyes, l’équipe Hyundai est une nouvelle fois passée à côté d’une victoire qui lui tendait les bras. Après les abandons de Tanak au Portugal et en Sardaigne alors qu’il était en tête, c’est Neuville qui doit se retirer au Kenya. A chaque fois, ce sont des soucis de suspensions qui anéantissent les espoirs de l’équipe. On ne peut plus évoquer la malchance, le problème est bien réel. Ajoutez à cela, les soucis de buées rencontrés par l’Estonien qui le privent sans doute de la première place. Hyundai multiplie les erreurs et offre sur un plateau la victoire à la concurrence. Ogier et Toyota s’envolent au championnat pilote et au championnat constructeur et dans l'état actuel des choses, on imagine mal comment les deux titres pourraient échapper au clan japonais.