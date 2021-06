Crevaisons pour Thierry Neuville et Ott Tanak, Kalle Rovanpera ensablé - WRC - Rallye du Kenya -... Le Belge Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) occupe la tête du Safari Rally, sixième épreuve du Championnat du Mondes des Rallyes, au terme des six spéciales disputées ce vendredi. Il compte 18.8 secondes d'avance sur le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota Yaris WRC), deuxième, et 55.8 secondes d'avance sur son coéquipier estonien Ortt Tanak (Hyundai i20 Coupé WRC), troisième.