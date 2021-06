WRC: Hyundai se sépare de son team manager Alain Penasse

Après avoir reconstruit une équipe pour le retour de Hyundai en Championnat du Monde des Rallyes, après 8 ans de collaboration, après 2 titres de Champions du Monde chez les constructeurs, Hyundai Motorsport a décidé de se passer des services d’Alain Penasse, le team manager de l’équipe.

C’est après avoir mené à bien les négociations pour les nouveaux contrats de Neuville et Tanak il y a quelques semaines qu’Alain Penasse a appris qu’il ne faisait plus partie des plans de la structure sud-coréenne :

" J’ai été surpris par cette décision, je ne m’y attendais pas. C’est un choix du management en Corée du Sud. Maintenant je sais que c’est le genre de boulot qui ne peut pas durer éternellement "

Il a été décidé qu’Alain Penasse quitterait ses fonctions après le prochain rallye d’Estonie qui se déroulera à la mi-juillet.

A l’heure actuelle, on ne connait pas le nom de son successeur.

Alain Penasse, c’est plus de 30 ans d’expérience dans le sport automobile, en rallye en particulier, des relations, des contacts, des dossiers qu’il connait sur le bout des doigts. Son départ est une perte pour la structure basée à Alzenau mais aussi pour Thierry Neuville qui voit s’en aller un allié, une personne qui l’a toujours soutenu :

" Mon meilleur souvenir, c’est quand Thierry était en tête du Monte-Carlo en 2017, on avait enfin une voiture qui était en mesure de battre les autres. J’ai apprécié travailler avec Michel Nandan et Andrea Adamo, 2 personnalités complètement différentes mais avec qui le courant passait bien. J’ai vécu des années merveilleuses, je me suis amusé et j’ai réalisé un rêve de gamin en travaillant dans une équipe de pointe "

L’aventure team manager chez Hyundai va donc se terminer dans quelques semaines pour Alain Penasse, le team manager ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait mais passionné comme il est, on devrait très vite le revoir œuvrer dans le monde du sport automobile.