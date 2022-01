WRC : Hyundai dévoile la nouvelle i20 hybride de Thierry Neuville

Le gros changement pour cette nouvelle saison c’est l’arrivée de l’hybride et de la nouvelle réglementation Rally 1. Le team de Thierry Neuville a travaillé pendant de nombreux mois pour présenter cette toute nouvelle voiture. A côté du belge on retrouvera Ott Tänak, Oliver Solberg et Dani Sordo. 4 Hyundai seront donc engagés pour cette nouvelle saison.

Les nouvelles Hyndai sont plus lourdes et n’ont plus de différentiel. Les appuis aérodynamiques sont moins présents qu’auparavant. Au menu sous le capot, un bloc thermique 1.6 turbo et un système hybride de 100 kw qui donne 134 cv de puissance en plus.

En puissance cumulée on atteint à présent l’équivalent de 500 chevaux. On notera la présence d’un aileron imposant qui aura pour mission de garder au sol ces nouveaux monstres du WRC.

Le premier rendez-vous de la saison WRC, c’est le Monte Carlo dans 10 jours.