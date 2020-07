WRC : Hyundai choisit Craig Breen pour épauler Thierry Neuville et Ott Tanak en Estonie

Rallye du Condroz 2016 : Victoire de Craig Breen - Rallye du Condroz 2016 - 06/11/2016 Le pilote irlandais Craig Breen a empoché ce week-end le Rallye du Condroz. A 26 ans, il est le premier étranger à s’imposer à Huy depuis Sébastien Loeb en 2013. Sur sa Citröen DS3 R5, il a devancé son équipier français Stéphane Lefebvre (24.2 secondes), deuxième comme l’an passé, et Vincent Verschueren (37.7 secondes), sur Skoda Fabia RS5, troisième et premier belge. Xavier Bouche (Skoda Fabia R5) et Yves Matton (Citroën C4 WRC) complètent le top 5.