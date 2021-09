Solide leader du Championnat du Monde avec 38 points d'avance sur ses plus proches poursuivants, Sébastien Ogier s'attend à vivre un week-end compliqué en Grèce. Le pilote français aura la lourde tâche d'ouvrir la route et de balayer lors des cinq spéciales au menu de la journée de vendredi, alors que les reconnaissances des spéciales de samedi et dimanche ont été perturbées par la boue, la pluie et le brouillard.

►►► À lire aussi : Neuville : "On a vu au Chili ce que peut donner une mauvaise note"

►►► À lire aussi : Rovanpera brille dans la boue, Neuville deuxième du shakedown

"Je veux essayer de faire un bon rallye et d'aller chercher un maximum de points, a détaillé Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce. C'est très compliqué d'aller chercher la victoire sur des rallyes comme celui-ci, en ouvrant la route vendredi. Il a énormément plu... sauf sur la région qui accueille les spéciales du vendredi. C'est tout sec. On va balayer et on risque de souffrir, on verra ce qui reste envisageable après la journée de vendredi, on va essayer de limiter la perte de temps. Notre expérience de ce rallye peut nous donner de la confiance, mais on est tous repartis avec de nouvelles notes. Ce ne sera pas forcément une course tranquille."