WRC Grèce, le débriefing du vendredi : Les dieux du rallye n'ont pas été cléments avec Thierry Neuville

Le Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota Yaris WRC) occupe la tête du Rallye de Grèce, neuvième épreuve du Championnat du Monde, au terme des cinq spéciales disputées ce vendredi. Mais il compte moins de quatre secondes d'avance sur ses deux plus proches poursuivants, Ott Tanak (Hyundai i20 Coupé WRC) et Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) !

Peu en confiance en matinée, Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) pointait à la cinquième place du classement général après l'ES3, à 18.7 secondes de Kalle Rovanpera, avant d'écoper d'une pénalité de quatre minutes. Il a en effet quitté la zone de changement de pneus avec 24 minutes de retard en raison d'un problème de direction assistée.

Le pilote belge a souffert et perdu près de deux minutes dans l'ES4 avant de faire un peu de mécanique et de réagir parfaitement dans l'ES5, où il a signé le deuxième temps avant de signer le scratch "sur tapis vert" dans l'ES6 : en tête aux différents intermédiaires, il a été contraint de s'arrêter en raison de la sortie de route du Français Pierre-Louis Loubet (Hyundai i20 Coupé WRC), parti juste devant lui, avant de recevoir un temps forfaitaire qui lui a permis de signer son premier meilleur temps de la semaine. Thierry Neuville accuse plus de six minutes de retard (6:03.4) au classement général.

Autre victime de marque en début de journée, Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) s'est présenté en retard au départ de l'ES3 en raison d'un problème de boîte de vitesses, qu'il n'a pas pu résoudre au cours de la journée. Le Gallois accuse près de cinq minutes de retard (4:46.7) au général.

►►► À lire aussi : Thierry Neuville : "Si Ogier n'a pas de pépins, pour le titre, c'est foutu"

►►► À lire aussi : Andrea Adamo tire son chapeau à Thierry Neuville

Dans son débriefing de ce vendredi, Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce, tend son micro à Thierry Neuville, l'un des grands malchanceux de la journée.