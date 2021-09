WRC Grèce, le débriefing du samedi : Kalle Rovanpera bluffant, Thierry Neuville veut dompter Tarzan

Le Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota Yaris WRC) occupe la tête du Rallye de Grèce, neuvième épreuve du Championnat du Monde, au terme des six spéciales disputées ce samedi.

Dimanche, trois spéciales figureront au programme de la dernière journée de l'Acropole, et deux d'entre elles (les deux passages dans la spéciale de "Tarzan", à 7H et 12H) seront à vivre en direct vidéo sur Auvio.

Kalle Rovanpera, 20 ans, compte 30.8 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant, Ott Tanak (Hyundai i20 Coupé WRC). Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC), en passe de réaliser une affaire en or dans la lutte pour le titre mondial, suit à 40.2 secondes.

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), gêné vendredi par des soucis électriques et la perte de sa direction assistée, pointe à plus de sept minutes au classement général (7:47.6) et est de retour dans le Top 10.

Son objectif, dimanche, sera de remonter à la huitième place (il est devancé par deux voitures de la catégorie Rallye2, qui comptent une petite quarantaine de secondes d'avance) et de prendre un maximum de points de bonus dans la Power Stage.

►►► À lire aussi : Kalle Rovanpera solide leader, Thierry Neuville de retour dans le Top 10

►►► À lire aussi : Ogier : "Quand Kalle attaque comme ça, il faut mettre son égo de côté"

Dans son débriefing de la journée, Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce, demande à Sébastien Ogier de donner son avis sur Kalle Rovanpera, et à Thierry Neuville de préciser ses objectifs d'ici la fin du rallye.