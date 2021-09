WRC Grèce, le débriefing du rallye : De la joie chez Toyota, de la résignation chez Hyundai

Kalle Rovanpera (Toyota Yaris WRC) a remporté ce dimanche le Rallye de Grèce, neuvième épreuve du Championnat du Monde des Rallyes. Il s'agit de la deuxième victoire en Mondial du jeune Finlandais de 20 ans, vainqueur en Estonie il y a deux mois à peine.

Eliminé de la course à la victoire vendredi en raison de soucis électriques et de la perte de sa direction assistée (il avait abandonné près de six minutes dans l'aventure), Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) est remonté jusqu'à la huitième place du classement général - à 8:41.1 du vainqueur - et a terminé quatrième de la Power Stage (deux points de bonus), la dernière spéciale au programme ce dimanche.

Kalle Rovanpera s'est imposé devant l'Estonien Ott Tanak (Hyundai i20 Coupé WRC), deuxième à 42.1 secondes, et le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC), troisième à plus d'une minute (1:11.3).

C'est d'ailleurs le septuple Champion du Monde qui fait la meilleure opération dans la course au titre (180 points), puisque son avance sur son plus proche poursuivant, con coéquipier Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) est désormais de 44 points alors qu'il ne reste que trois rallyes à disputer cette saison. Thierry Neuville (130 points) est troisième, à 50 longueurs de son rival français. Kalle Rovanpera, qui a pris le maximum de points ce week-end (30), revient dans le sillage du pilote belge (129 points).

►►► À lire aussi : Kalle Rovanpera rejoint les dieux de l'Acropole, Thierry Neuville huitième

►►► À lire aussi : Neuville : "Pour les deux titres, tous les espoirs sont perdus"

Dans son dernier débriefing de la semaine, Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce, donne la parole au vainqueur, Kalle Rovanpera, et à l'un des grands battus, Thierry Neuville.