Le Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota Yaris WRC) occupe la tête du Rallye de Grèce, neuvième épreuve du Championnat du Monde, après les quatre spéciales disputées ce samedi matin. Deux spéciales figurent encore au programme de la journée, et ce sera à vivre en direct vidéo dès 15h25 !

Auteur du meilleur temps en surclassement dans les quatre spéciales de la matinée, Kalle Rovanpera compte désormais 39.7 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant, Ott Tanak (Hyundai i20 Coupé WRC). Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) suit à 43.3 secondes.

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), gêné vendredi par des soucis électriques et la perte de sa direction assistée, pointe à plus de sept minutes au classement général et espère remonter dans le Top 10.

Autre victime de marque vendredi, Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) a été victime d'un problème de boîte de vitesses et accuse plus de cinq minutes de retard au général.

Ce samedi, six spéciales figurent au programme de la plus longue journée de ce Rallye de l'Acropole. Quatre d'entre elles sont à vivre en direct sur Auvio.