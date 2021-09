Kalle Rovanpera (Toyota Yaris WRC) a remporté ce dimanche le Rallye de Grèce, neuvième épreuve du Championnat du Monde des Rallyes. Il s'agit de la deuxième victoire en Mondial du jeune Finlandais de 20 ans, vainqueur en Estonie il y a deux mois à peine.

Eliminé de la course à la victoire vendredi en raison de soucis électriques et de la perte de sa direction assistée (il avait abandonné près de six minutes dans l'aventure), Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) est remonté jusqu'à la huitième place du classement général - à 8:41.1 du vainqueur - et a terminé quatrième de la Power Stage (deux points de bonus), la dernière spéciale au programme ce dimanche.

Kalle Rovanpera, qui vient de remporter deux des trois derniers rallyes du Championnat du Monde (à Ypres, il avait terminé à une très belle troisième place), a fait la différence samedi matin (quatre meilleurs temps consécutifs en surclassement) et a ensuite parfaitement géré sa course... alors qu'il disputait ce Rallye de l'Acropole, qui avait disparu du calendrier du WRC depuis huit ans, pour la toute première fois de sa carrière !

Le fils de Harri Rovanpera, pilote officiel Peugeot et Mitsubishi au début des années 2000, s'est imposé devant l'Estonien Ott Tanak (Hyundai i20 Coupé WRC), deuxième à 42.1 secondes, et le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC), troisième à plus d'une minute (1:11.3).

C'est d'ailleurs le septuple Champion du Monde qui fait la meilleure opération dans la course au titre (180 points), puisque son avance sur son plus proche poursuivant, con coéquipier Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) est désormais de 44 points alors qu'il ne reste que trois rallyes à disputer cette saison. Thierry Neuville (130 points) est troisième, à 50 longueurs de son rival français. Kalle Rovanpera, qui a pris le maximum de points ce week-end (30), revient dans le sillage du pilote belge (129 points).

Le prochain rendez-vous du WRC, ce sera en Finlande, sur les mythiques spéciales du Rallye des Mille Lacs, du 1er au 3 octobre... Et sur ses terres, Kalle Rovanpera sera le grandissime favori !