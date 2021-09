Le Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota Yaris WRC) occupe la tête du Rallye de Grèce, neuvième épreuve du Championnat du Monde, après la première des trois spéciales au programme de la dernière journée de l'Acropole.

L'ES14 (Pyrgos), la plus longue du rallye, est à vivre en direct commenté dès 8h50, et la Power Stage de Tarzan, ce sera en direct vidéo sur Auvio et Tipik sur le coup de midi.

Kalle Rovanpera, 20 ans, compte 44.9 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant, Ott Tanak (Hyundai i20 Coupé WRC). Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC), en passe de réaliser une affaire en or dans la lutte pour le titre mondial, suit à 1:08.2.

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), gêné vendredi par des soucis électriques et la perte de sa direction assistée, pointe à plus de huit minutes au classement général (8:29.7) et est de retour dans le Top 10.

Son objectif est de poursuivre sa remontée (il est devancé par deux voitures de la catégorie Rallye2, qui comptent une petite trentaine de secondes d'avance) et de prendre un maximum de points de bonus dans la Power Stage.

Autre victime de marque vendredi (problème de boîte de vitesses), Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC), deuxième au classement du Championnat du Monde, accuse plus de six minutes de retard (6:37.2) à la sixième place du classement général.