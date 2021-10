WRC Finlande : Un Evans survolté domine, Neuville abandonne et ne repartira pas dimanche

Place ce week-end au Rallye de Finlande, dixième manche (sur douze) de la saison de WRC, le championnat du monde des rallyes. Pour cette deuxième journée, le programme prévoyait pas moins de neuf spéciales. Un menu très copieux.

En matinée, tout ne s'est pas passé comme prévu pour Takamoto Katsuta (Toyota) et Kalle Rovanpera (Toyota), tous deux partis à la faute. En début de soirée, c'est Thierry Neuville (Hyundai) qui a été contraint à l'abandon, un problème au radiateur l'empêchant de poursuivre après une retombée d'un saut. Il ne pourra repartir pour la dernière journée.

Le grand monsieur du jour se nomme... Elfyn Evans (Toyota). Le pilote gallois a étalé toute sa classe et une pointe de vitesse saisissante. Il devance, ce samedi soir, Ott Tanak (Hyundai, +9.1 secondes) et Craig Breen (Hyundai, +19.5 secondes). Esapekka Lappi (Toyota, +48.3 secondes) et Sébastien Ogier (Toyota, + 1:23.7) se chargeant de compléter le top 5.

Le programme de dimanche :

ES16 : Laukaa 1 (11.75 km - 7H35)

ES17 : Ruuhimaki 1 (11.12 km - 8H38) - En direct vidéo

ES18 : Laukaa 2 (11.75 km - 10H01)

ES19 : Ruuhimaki 2, Power Stage (11.12 km - 12H00) - En direct vidéo