Sébastien Ogier en a l'habitude, il ouvrira la route ce vendredi sur les routes excessivement rapides du Rallye de Finlande, l'une des épreuves les plus mythiques du WRC. Le septuple Champion du Monde, qui a fait un grand pas vers un huitième sacre en Grèce, tentera de se mêler à la lutte pour la victoire et de prendre du plaisir.

"En Finlande, les sensations sont très bonnes, c'est toujours quelque chose de spécial de rouler ici, a souligné Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Finlande. La Toyota est top, mais la Hyundai n'a rien à lui envier ! On l'a vu ces deux dernières années sur des rallyes rapides comme en Estonie, la Hyundai avait énormément progressé. Et on a même vu ce matin au shakedown qu'elle était même légèrement plus rapide ! Cela va être très serré devant, mais ce n'est pas forcément la voiture qui va faire la différence, ce sera plutôt l'équipage je pense. Mais c'est un rallye unique dans le championnat, où le niveau de confiance doit être au maximum pour pouvoir se lâcher sur ces routes très rapides. Ce sont des sensations fortes, mais il faut bien se sentir dans la voiture pour que le plaisir soit vraiment là."

"La priorité reste d'aller décrocher un huitième titre, a repris le pilote français. J'espère confirmer ça le plus vite possible, mais il reste tout de même encore trois rallyes, et donc 90 points à distribuer. On en a 44 d'avance sur le deuxième, c'est confortable, mais il faut garder de la constance et marquer de gros points, sans avoir l'obligation de gagner. Maintenant, ce n'est jamais très plaisant de prendre le départ en se disant qu'on va assurer la cinquième place, mon objectif est plus haut. Je vais essayer de me battre devant, au moins pour le podium. C'est comme ça que je prendrai du plaisir, sinon le week-end va être long."