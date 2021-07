Thierry Neuville (Hyundai) a terminé à la troisième place du rallye d'Estonie, 7e manche du championnat du monde WRC, dimanche. La victoire finale est revenue à Kalle Rovanpera (Toyota), qui devient le plus jeune pilote de l'histoire à remporter une manche du WRC, devant Craig Breen (Hyundai). On imaginait une consigne d'équipe afin de permettre à Neuville de terminer 2e et Breen 3e, elle n'est jamais tombée.

"Pas de consigne d'équipe ? Je n'ai aucune réaction à donner. Est-ce une surprise ? Peut-être. Vous posez les questions à la mauvaise personne... Moi, j'ai fait mon travail ! Je n'aurais pas pu faire plus avec le matériel à ma disposition. On s'est bien battu aujourd'hui pour ramener la voiture à l'arrivée car ce n'était pas évident. Les problèmes ont commencé ce matin, la voiture ne voulait jamais démarrer, un peu comme au Kenya. Ca a rendu notre journée très stressante. J'ai rempli mon contrat, on ne peut être que fier de notre prestation. Je n'ai pas encore fait le bilan, je vais d'abord prendre un peu de temps pour me reposer. Est-ce que je suis déçu ? Peut-être, oui", indique le Belge à notre micro.

Et de poursuivre : "On a tous hâte d'être à Ypres. J'aime bien ce rallye, il y a une chouette ambiance. Je suppose que je vais être le favori là-bas, c'est l'objectif en tout cas. On y va pour gagner. On aura un peu un avantage sur les autres, j'espère que ça paiera. J'espère que les supporters viendront nombreux pour nous soutenir, on a besoin d'eux. On ne veut pas les décevoir et ramener la victoire. 52 points d'écart sur Ogier : il va falloir optimiser nos chances et on ne l'a pas fait aujourd'hui."