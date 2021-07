Le Rallye d'Estonie, septième manche de la saison 2021 en WRC, débute ce jeudi. Troisième du championnat avec 56 unités de moins que le leader Sébastien Ogier (Toyota), Thierry Neuville (Hyundai) doit réagir s'il veut conserver l'espoir d'empocher la couronne mondiale à la fin de la saison.

"Si les concurrents ont pu creuser sur six manches, on peut refaire ce retard sur six autres manches aussi. C'est évident que rattraper quelqu'un à mi-championnat est plus difficile que de creuser quand on est tôt dans le parcours. Ils vont peut-être accepter de temps en temps de gérer leur course. Chez Hyundai, on se pose moins de questions sur la gestion. On doit marquer des gros points pour les deux championnats, ça signifie donc prendre des premières places", indique le Belge, sixième temps du shakedown, à notre micro ce jeudi.

"Tanak sera probablement imbattable ce week-end car il connait très bien les routes ici. On veut aussi être aux avant-postes afin de rattraper des unités sur Ogier et Evans. Estonie ? Ca ressemble pas mal avec la Finlande même si la surface est un peu différente. Les jumps ici me semblent plus grands. Il y a des endroits où on se croit vraiment en Finlande. A d'autres endroits, les routes sont très larges et peut-être un peu plus rapides. Ce n'est pas le rallye que j'apprécie le plus mais quand le feeling est bon dans la voiture, je prends tout de même du plaisir. Si les chronos sont bons, on va passer un bon week-end. Mon top 3 : Tanak en 1, j'espère être 2 et je vois bien Breen faire 3", poursuit-il.

Enfin, Neuville a également commenté le départ d'Alain Penasse, team manager chez Hyundai : "J'ai fait sa connaissance en arrivant au sein de l'équipe. On a eu une belle relation durant plusieurs années. Il m'a appris beaucoup, il a fait de moi un meilleur pilote et une meilleure personne. Il a pu nous gérer dans les moments un peu plus difficiles. On sait qu'il retrouvera vite un travail dans le milieu. Il était clairement important pour l'équipe. La décision a été prise, il y aura rapidement un remplaçant, on tourne la page et on lui souhaite beaucoup de chance."