Thierry Neuville (Hyundai) occupe provisoirement la quatrième place du Rallye d'Estonie, septième manche de la saison WRC, après les cinq premières spéciales de l'épreuve.

"On peut être satisfait de la performance à part cette crevaison qui nous coûte douze précieuses secondes. On se sentait plutôt à l'aise dans la voiture, c'est très important sur ce type de routes. J'étais quasiment tout le temps capable, en début de boucle en tout cas, d'aller plus vite qu'Ogier et Evans. Je pensais avoir bien roulé dans la dernière, mais on a des petits soucis, des petits ratés. J'ai perdu un peu de temps à cause de ça. Le feeling est là, la course est lancée", indique Neuville à notre micro ce midi.

Et d'ajouter : "L'objectif, c'est Ogier bien sûr même si j'ai l'impression que ce ne sera pas facile. Avec l'abandon de Tanak, c'est de nouveau une mauvaise matinée pour l'équipe. C'est frustrant mais on ne peut plus rien y changer. On espère pouvoir garder le rythme cet après-midi afin de garder la pression sur Ogier et maintenir Evans derrière nous."