Kalle Rovanpera domine le Rallye d'Estonie, septième manche de la saison 2021 en WRC. Le Finlandais devance à ce stade Craig Breen (Hyundai) et Thierry Neuville (Hyundai).

"La journée ne s'est pas trop mal déroulée pour nous, à part cette crevaison qui coûte 12 ou 13 secondes. Ce sont des secondes précieuses mais on a réussi à aller chercher Ogier cet après-midi malgré tout. On est 3e, ça nous permet d'avoir une meilleure position sur la route pour samedi. Sur l'après-midi, on est parvenu à reprendre 12 à 13 secondes à Ogier. La bagarre sera de taille samedi, Ogier et Evans ne sont pas loin derrière. Ca se bagarre aussi devant et tout peut arriver. Il ne faut pas oublier que les deux pilotes devant ne jouent plus du tout le championnat", analyse TN en cette fin de journée.

"Ogier ne va rien lâcher, il peut se le permettre car il a une avance confortable au général. Il pourrait aussi perdre des plumes avec zéro point ici. Ca nous est arrivé, ça pourrait lui arriver aussi. Les Hyundai sont bien, mais je pense que les Toyota sont un cran au-dessus. Cet après-midi, ils ont embarqué six roues donc 25 kilos en plus que nous. Rovanpera est parvenu à aller plus vite. Je n'ai pas pris trop de risques sur les jumps et samedi, il y en aura moins. Les deux premières spéciales de samedi sont totalement neuves. Ce sera assez fluide, avec une mauvaise visibilité, beaucoup de virages cachés. Ce sera très technique et difficile", détaille-t-il ensuite.