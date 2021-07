Kalle Rovanpera trône toujours en tête du rallye d'Estonie, septième manche du championnat du monde des rallyes (WRC), à l'issue de la journée de samedi. Thierry Neuville (Hyundai) occupe la troisième position, derrière son équipier Craig Breen et devant le leader du championnat, Sébastien Ogier (Toyota).

"On est content de rentrer ce soir en troisième position avec un écart sur Ogier qui nous permet d'un peu mieux gérer dimanche. Il reste six spéciales dont deux nouvelles. On a roulé à notre rythme, on a pu gérer Ogier. L'écart avec ceux devant est trop grand que pour aller les chercher. On est passé de 4.5 à presque 18 secondes sur Ogier : on peut être satisfait de l'après-midi. On a fait un bon choix de pneus et quelques changements sur la voiture. Nos deux concurrents directs pour le titre sont derrière nous, on doit donc être satisfait", avance le pilote Hyundai à notre micro.

Et Neuville de poursuivre : "Après la faute de Tanak vendredi, il n'a plus beaucoup de chance au championnat. Sa mission aujourd'hui, c'est d'aider l'équipe pour le classement des constructeurs et nous pour celui des pilotes. On est une équipe, on optimiste comme on peut. Est-ce que Breen va nous laisser passer ? On verra où on en est à la fin de la journée de dimanche. Il faut d'abord défendre la 3e place. Avec Ogier quelques secondes derrière, ce n'est jamais évident. La Power Stage ressemblera à un gymkhana, elle n'est pas représentative du rallye, c'est un peu dommage."