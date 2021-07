Tanak intercalé entre Neuville et Ogier : "Une différence de classe entre Hyundai et Toyota",... Kalle Rovanpera (Toyota), en tête depuis la 1re spéciale, continue son impressionnant solo en tête du Rallye d'Estonie, 7e manche du Championnat du monde des rallyes (WRC). Craig Breen (Hyundai) reste en 2e position tandis que Thierry Neuville (Hyundai), 3e, et Sébastien Ogier (Toyota), 4e, ne sont séparés que par 4.5 secondes.