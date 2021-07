Thierry Neuville (Hyundai) a signé le 6e chrono du shakedown en prélude au Rallye d'Estonie, 7e épreuve du championnat du monde des rallyes WRC jeudi à Tartu. Kalle Rovanpera (Toyota), 20 ans, s'est montré le plus adroit devant Ott Tanak (Hyundai), Takamoto Katsuta (Toyota), Elfyn Evans (Toyota) et Sébastien Ogier (Toyota).

"La voiture fonctionne bien, on a eu des bons tests, de quoi aborder le rallye avec confiance. On voit que ça s'améliore beaucoup au fur et à mesure des passages donc on s'attend à une mission compliquée en ouvrant la route ce week-end. Ce n'est pas neuf, on va faire le maximum. Il faut que la voiture soit précise et qu'on puisse bien la ressentir. Il faut du grip également car l'adhérence n'est pas forcément toujours bonne, surtout quand on part devant. C'est un équilibre à trouver", juge Ogier.

Et le champion en titre d'ajouter : "Pour le championnat, il n'y a pas de raison de changer notre approche. Ca a bien fonctionné jusqu'ici, la première partie de saison a été bonne, mais on sait tous que ce n'est jamais fini. Il y a encore beaucoup de points à aller chercher, il ne faut pas relâcher nos efforts. La priorité, c'est de garder la constance. On est performant avec cette auto, le package fonctionne. Hormis l'erreur en Suède, on a été très solide, ça fait la différence."

A 37 ans, le Français souhaite réorienter en partie sa carrière. "Le mot d'ordre pour l'année prochaine, c'est d'avoir plus de temps libre, c'est la décision prise depuis longtemps. C'est un choix familial pour profiter de pas mal d'autres choses avec mon fils et ma femme. J'ai bien sûr envie de garder quelques courses au milieu de ça. J'ai parlé déjà des 24H du Mans aussi. Avant d'y aller, il va falloir que je prouve 2-3 choses tout de même, voir si je suis capable de m'adapter. Il y aura un test en fin d'année pour me donner un ordre d'idée et éclaircir un peu l'avenir. Si je parviens à avoir un programme sur circuit, il y a des chances que je fasse peu de rallye. De toute façon, ça risque de ne se passer qu'après le rallye du Japon", conclut-il.