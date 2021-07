Thierry Neuville (Hyundai) occupe la troisième position du Rallye d'Estonie, 7e manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), à l'issue de la journée de vendredi. Kalle Rovanpera (Toyota), en tête depuis la 1re spéciale jeudi soir, conserve les commandes. Ouvreur, Sébastien Ogier (Toyota) est 4e.

"Notre première journée a été proche de la perfection. On a tout donné, on n'a pas fait d'erreur. C'est top d'être là où on est au vu de la quantité de balayage. On a su dominer Evans toute la journée et on est seulement à 6 secondes de Neuville, c'est beaucoup mieux que prévu. Pour l'instant, tout va bien", précise le champion en titre à notre micro.

"Les deux devant, Rovanpera et Breen, sont beaucoup trop loin donc notre objectif sera Neuville. On va continuer de rouler de la même manière. Avec notre position sur la route samedi, les temps devraient tomber plus facilement. On n'a pas la nécessité de prendre tous les risques pour un podium donc on va surtout s'appliquer et puis voir ce que ça peut donner", prévient-il ensuite.