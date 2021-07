Ce week-end, place au Rallye d'Estonie, septième manche de la saison 2021 en WRC.

Le programme de ce samedi prévoit neuf spéciales, dont six à suivre en direct vidéo sur RTBF Auvio et notre site. Un morceau extrêmement copieux qui va confirmer (ou non) certaines tendances de la première journée...

ES10 Peipsiaare 1 (23.53 kilomètres - 7H06)

ES11 Mustvee 1 (12.28 kilomètres - 8H08) → Le direct vidéo

ES12 Raanitsa 1 (22.76 kilomètres - 9H36) → Le direct vidéo

ES13 Vastsemoisa 1 (6.70 kilomètres - 10H39)

ES14 Peipsiaare 2 (23.53 kilomètres - 14H06) → Le direct vidéo

ES15 Mustvee 2 (12.28 kilomètres - 15H08) → Le direct vidéo

ES16 Raanitsa 2 (22.76 kilomètres - 16H34) → Le direct vidéo

ES17 Vastsemoisa 2 (6.70 kilomètres - 17H37) → Le direct vidéo

ES18 Tartu 2 (1.64 kilomètre - 19H08)