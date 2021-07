WRC Estonie : Rovanpera premier leader, Neuville 8e à égalité avec Tanak

Trois semaines après le Rallye du Kenya, remporté par Sébastien Ogier, la meute du WRC se retrouve en Estonie pour la septième manche du championnat du monde des rallyes.

L'épreuve estonienne a débuté ce jeudi avec le shakedown (Abissaare, 6.23 kilomètres) et prévoyait, en soirée, la première spéciale, un passage court de 1.64 kilomètre dans Tartu.

Kalle Rovanpera (Toyota) a réalisé le temps scratch, prenant la tête du rallye devant Craig Breen (Hyundai) et Teemu Suninen (Ford). Suivent ensuite deux WRC2 : Jari Huttunen (Hyundai) et Mads Ostberg (Citroën). Le top 10 est complété par Gus Greensmith (Ford), Alexey Lukyanyuk (Skoda), une WRC3, Ott Tanak (Hyundai), Thierry Neuville (Hyundai), à égalité avec son équipier estonien, et Sébastien Ogier (Toyota). Le top 10 se tient en 1.2 seconde.

Les choses sérieuses commenceront réellement vendredi avec 128.24 kilomètres au programme, soit deux boucles constituées des spéciales Arula, Otepaa, Kanepi et Kambja. Des appellations identiques à celles de 2020... mais des parcours modifiés, Kanepi étant notamment réalisée dans l'autre sens.

