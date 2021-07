WRC Estonie : Rovanpera devance Tanak sur le shakedown, Neuville 6e

Trois semaines après le Rallye du Kenya, remporté par Sébastien Ogier, la meute du WRC se retrouve en Estonie pour la septième manche du championnat du monde des rallyes.

L'épreuve estonienne a débuté ce jeudi avec le shakedown (Abissaare, 6.23 kilomètres), mise en bouche prévue pour peaufiner les réglages des bolides. Les passages sont chronométrés... mais purement indicatifs.

C'est Kalle Rovanpera (Toyota) qui s'est montré le plus rapide (2:51.1). Le pilote finlandais a devancé Ott Tanak (Hyundai), le local de l'étape et vainqueur l'an dernier. On retrouve ensuite Takamoto Katsuta (Toyota), Elfyn Evans (Toyota), Sébastien Ogier (Toyota) et Thierry Neuville (Hyundai), sixième temps donc et bien décidé à jouer la gagne sur cette épreuve. Le top 6 se tient en 2.1 secondes.

La première spéciale se tiendra jeudi soir, à 19H30, et sera à suivre en direct commenté sur RTBF.be/sport.