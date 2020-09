WRC Estonie : Première victoire d'Ott Tanak avec Hyundai, zéro pointé pour Thierry Neuville

La Hyundai i20 Coupé WRC d'Ott Tanak - © Fabien Dufour - Hyundai Motorsport

Le Résumé de la Power Stage - WRC - Rallye Estonie - 06/09/2020 Place à la Power Stage, la dernière spéciale de ce Rallye d'Estonie. Thierry Neuville s'élance en cinquième position, derrière quatre R5. Le pilote belge perd énormément de temps et ne sera pas en mesure de marquer des points dans cette Power Stage, alors que c'était son unique objectif de la journée. "On a rencontré un problème technique avant même le départ de la spéciale, je ne sais pas ce que c'est. Ce n'était pas notre week-end. On ne méritait pas ça, ce sera meilleur la prochaine fois..." Kalle Rovanpera signe le premier temps de référence en 10:12.4. Elfyn Evans ne peut pas rivaliser (10:17.5), Sébastien Ogier non plus (10:20.4), pas plus que Craig Breen (10:27.4).