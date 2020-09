WRC Estonie : Ott Tanak s'adjuge le shakedown, Thierry Neuville dans le rythme

Shakedown complete at #RallyEstonia with @SebOgier posting the 2nd best time on his final run



Times

1. Tanak 2m56.8s

2. @SebOgier +1.4s

3. Lappi +1.5s

4. @KalleRovanpera +1.6s

5. Neuville +1.8s

6. @ElfynEvans +2.4s

7. Breen +2.6s

8. @TakamotoKatsuta +3.2s#YarisWRC #WRC pic.twitter.com/V1DlL1fIQY