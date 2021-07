WRC Estonie : Le fil info du dimanche (LIVE commenté 6H21)

Ce week-end, place au Rallye d'Estonie, septième manche de la saison 2021 en WRC.

Huit spéciales vendredi, neuf spéciales samedi... et encore six prévues ce dimanche ! Un parcours plus que copieux au terme duquel on connaitra le vainqueur de cette manche estonienne.

Le programme de la troisième journée :

ES19 Neeruti 1 (7.82 kilomètres - 6H21)

ES20 Elva 1 (11.72 kilomètres - 7H09)

ES21 Tartu vald 1 (6.51 kilomètres - 8H08) → Le direct vidéo

ES22 Neeruti 2 (7.82 kilomètres - 10H41)

ES23 Elva 2 (11.72 kilomètres - 11H29) → Le direct vidéo

ES24 Tartu vald 2, Power Stage (6.51 kilomètres - 13H18) → Le direct vidéo