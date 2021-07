WRC Estonie : Rovanpera plus jeune vainqueur de l’histoire, Neuville termine 3e - WRC - Rallye... Ce week-end se tenait le Rallye d'Estonie, septième manche de la saison 2021 en WRC. Le programme était particulièrement copieux avec 24 spéciales à parcourir : une le jeudi, huit le vendredi, neuf le samedi et six ce dimanche. C’est Kalle Rovanpera (Toyota) qui s’est imposé, devenant le plus jeune pilote vainqueur de l’histoire (à 20 ans, 8 mois et 18 jours).