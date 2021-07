Le Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota), en tête depuis la première spéciale du Rallye d'Estonie, 7e manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), s'est encore rapproché d'une première victoire dans la catégorie au terme de la journée de samedi.

Après 18 spéciales depuis jeudi soir et avec encore six à parcourir dimanche matin, son plus proche poursuivant, l'Irlandais Craig Breen (Hyundai), est pointé à 50.7 secondes, contre 8.5 secondes vendredi soir.

Suivent notre compatriote Thierry Neuville (Hyundai) à 1:20.9, le Français Sébastien Ogier (Toyota), leader du championnat, à 1:38.8 et le Gallois Elfyn Evans (Toyota) à 2:02.2.

Dans son débriefing du samedi, notre collègue Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF, tire les enseignements de cette deuxième journée estonienne.