Kalle Rovanpera (Toyota), en tête depuis la 1re spéciale, continue son impressionnant solo en tête du Rallye d'Estonie, 7e manche du Championnat du monde des rallyes (WRC). Craig Breen (Hyundai) reste en 2e position tandis que Thierry Neuville (Hyundai), 3e, et Sébastien Ogier (Toyota), 4e, ne sont séparés que par 4.5 secondes.

"On s'est bien bagarré ce matin. Il n'y avait jamais de gros écart à part dans la dernière où j'ai durci la voiture et donc perdu en grip. On était sur le même rythme je pense, des nouvelles spéciales donc on a confirmé les notes sans prendre trop de risques. On verra cet après-midi, mais ce serait bien de creuser un peu. Les spéciales étaient quand même difficiles. On voit Tanak et Rovanpera sur un autre niveau, mais la prise de risques n'est pas du tout la même. On a un peu tous nos difficultés. J'étais un peu perdu dans les notes dans la dernière donc j'ai lâché gros dans une partie rapide", indique Neuville à notre micro ce midi.

Son de cloche un peu différent chez le champion en titre : "Pour être honnête, ce n'est pas vraiment une bagarre à mes yeux. Je n'ai pas bien roulé ce matin, j'étais beaucoup trop prudent. Je n'ai pas la nécessité de prendre des risques au championnat. Je n'ai pas eu un super feeling dans les premières spéciales, c'était très sablonneux et très soft. Les spéciales de ce matin, si tu arrives à te lâcher, tu peux faire la différence. On l'a vu avec les temps exceptionnels de Rovanpera par exemple. Quand on n'est pas en mode attaque, ce n'est pas facile car c'est étroit et il y a beaucoup de virages à l'aveugle. Je suis resté dans une zone où je me sentais bien, du coup ça n'allait pas très vite. 1.5 seconde reprise sur la matinée, ce n'est pas grand-chose. Comme je l'ai dit, je ne suis pas dans un mode attaque pour le moment. Le plus important, c'est de garder Evans derrière moi, on a réussi à augmenter l'écart par rapport à lui. On va essayer de faire mieux cet après-midi."

La suite de ce duel sera à suivre dès 14H avec cinq spéciales, dont quatre à suivre en direct sur RTBF Auvio et sur notre site.