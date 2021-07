WRC Estonie : La fusée Rovanpera domine, Neuville double Ogier pour la 3e place

Ce week-end, place au Rallye d'Estonie, septième manche de la saison 2021 en WRC.

Le programme de ce vendredi prévoyait huit spéciales, dont cinq à suivre en direct vidéo sur RTBF Auvio et notre site. Un morceau très copieux qui a permis de dessiner les premières tendances dans cette manche sur la terre estonienne.

Très attendu, Ott Tanak (Hyundai) est parti à la faute et repartira samedi. Kalle Rovanpera (Toyota) a récupéré la tête et contrôle Craig Breen (Hyundai). Thierry Neuville (Hyundai) est 3e après avoir pris le meilleur sur Sébastien Ogier (Toyota), 4e, et Elfyn Evans (Toyota), 5e.

Samedi, la deuxième journée de l'épreuve affiche neuf spéciales, un nouveau gros morceau pour les pilotes du peloton.