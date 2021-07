Kalle Rovanpera (Toyota) a remporté le Rallye d'Estonie ce dimanche, devenant le plus jeune vainqueur de l'histoire du WRC. Le Finlandais de 20 ans a pris le meilleur sur Craig Breen (Hyundai) et Thierry Neuville (Hyundai).

"Le feeling est très bon avec ce succès. C'était un week-end complet, on a dû se battre pour aller le chercher. La bagarre était terrible avec Breen vendredi, il fallait attaquer fort pour accroitre l'écart. J'ai réalisé certains très bons temps dans des spéciales je pense. C'est exceptionnel et très spécial de devenir le plus jeune vainqueur dans la catégorie. J'ai fourni beaucoup de travail durant de nombreuses années : ça paie enfin totalement. La suite ? Je vais me concentrer sur le prochain rallye, je ne me fixe pas encore d'autre objectif", narre le timide finlandais à notre micro.

Et Breen de réagir également : "Je dois bien avouer que ça a été un week-end incroyable. J'ai adoré ce moment, c'était un vrai plaisir de conduire la voiture sur ce type de routes. On a essayé de pousser pour la victoire, mais Rovanpera était vraiment trop fort. C'était mieux de conserver la deuxième place afin d'apporter des gros points au championnat des constructeurs. Une consigne d'équipe en faveur de Neuville ? Je ne contrôle pas ce genre de choses. Moi, j'ai fait tout ce que je devais faire. Je suis impatient d’être à Ypres. Je garde de très bons souvenirs de cette épreuve, notamment quand j’ai gagné en 2019. Ce sera un super rallye, le monde entier va enfin voir le rallye d’Ypres comme on le connait : un beau rallye avec une belle atmosphère. Neuville et moi serons peut-être favoris là-bas, mais vous savez avec les images embarquées et tout ça, je ne suis pas sûr que ce sera facile de creuser de gros écarts. Mon futur ? Il y a beaucoup d’options sur la table. Je rêve d’être champion du monde donc ma priorité sera de disputer un championnat complet. Je me sens bien chez Hyundai, on verra dans les mois à venir."