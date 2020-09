Thierry Neuville arrache une roue et abandonne - WRC Estonie - 05/09/2020 Thierry Neuville, alors troisième du classement général du Rallye d'Estonie, est parti à la faute dès la première des cinq spéciales au programme de l'après-midi, a cassé un bras de suspension et arraché sa roue arrière droite en heurtant un obstacle.Le pilote belge a pu mener sa Hyundai i20 Coupé WRC jusqu'à l'arrivée de la spéciale, mais les dégâts étaient trop importants pour aller beaucoup plus loin. Son équipe a annoncé son abandon quelques minutes plus tard.