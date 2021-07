Kalle Rovanpera (Toyota) mène le Rallye d'Estonie, 7e manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), vendredi après une première matinée qui a fait des dégâts, avec notamment l'abandon pour la journée d'Ott Tanak (Hyundai). Craig Breen (Hyundai) est 2e, Sébastien Ogier (Toyota) 3e et Thierry Neuville (Hyundai) 4e.

"Je ne peux pas être content. Ce n'est pas un souci de la voiture et ça n'a rien à voir avec la préparation du rallye. Il y a eu une crevaison dans l'ES3 puis il a poussé car je peux comprendre la situation. Il a glissé et a crevé deux pneus car il a tapé fort sur le côté. C'est comme ça... Il a peut-être tout de suite voulu rattraper les secondes perdues. C'est son rallye, on sait qu'il est le plus rapide ici. La première crevaison est sans doute de sa faute, il a eu difficile à l'accepter j'imagine", analyse Andrea Adamo à notre micro.

"Mon analyse au championnat ? On en reparlera dimanche après-midi... Les coups durs font la différence entre les forts et les moins forts. Les forts continuent de pousser et de s'améliorer s'il le faut. Depuis quelques rallyes, la voiture de la performance est présente. L'épreuve est encore longue. On est derrière chez les pilotes et chez les constructeurs : que va-t-on gérer ? Mes pilotes n'ont pas besoin de consignes en ce moment. Si j'en donne, c'est pour ralentir mes pilotes, pas pour les pousser", indique aussi le boss de Hyundai Motorsport.