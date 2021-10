Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) occupe la tête du Rallye d'Espagne, onzième et avant-dernière épreuve de l'édition 2021 du Championnat du Monde des Rallyes, au terme de l'ES11 disputée ce samedi après-midi.

Thierry Neuville a signé le scratch à quatre reprises vendredi et a récidivé lors des cinq premières spéciales au programme ce samedi. Il en est à huit meilleurs temps consécutifs et compte à présent 12.7 secondes d'avance sur le Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC), leader entre l'ES1 et l'ES4.

Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) pointe à la troisième place, à 33.4 secondes de son rival belge. Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC) est quatrième à 39.0 secondes, alors que Kalle Rovanpera (Toyota Yaris WRC), cinquième, accuse déjà plus d'une minute de retard.